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ЄС на шість місяців продовжив персональні санкції проти РФ за порушення територіальної цілісності України

ЄС на шість місяців продовжив персональні санкції проти РФ за порушення територіальної цілісності України

Київ • УНН

 • 22292 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Рада ЄС продовжила на шість місяців обмежувальні заходи щодо фізичних і юридичних осіб РФ за порушення територіальної цілісності України, повідомляє УНН.

Цитата:

“Сьогодні Рада вирішила продовжити санкції, спрямовані проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців до 15 березня 2022 року”, — йдеться в пресрелізі Ради ЄС.

Деталі

Повідомляється, що обмежувальні заходи буде застосовано до 177 фізичних осіб та 48 юридичних осіб.

Обмежувальні заходи щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, були вперше запроваджені 17 березня 2014 року.

Додамо

З березня 2014 року ЄС накладає обмежувальні заходи проти Росії, у тому числі проти певних секторів російської економіки і індивідуальні обмежувальні заходи, у відповідь на навмисну дестабілізацію України та незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя.

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