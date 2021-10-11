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ЕС расширил санкции за подрыв территориальной целостности Украины: кто попал в “черный список”

ЕС расширил санкции за подрыв территориальной целостности Украины: кто попал в “черный список”

Киев  •  УНН

 • 26941 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Совет ЕС принял решение добавить еще восемь человек в список персональных санкций против РФ, введенных после начала временной оккупации Крыма. Информация опубликована в Официальном журнале ЕС, пишет УНН.

Цитата:

“Совет (ЕС - ред.) сегодня решил наложить ограничительные меры на еще 8 человек за активную поддержку действий и реализацию политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины”, — говорится в комюнике касательно принятого решения.

Детали

Отмечается, что в список указанных лиц входят сотрудники правоохранительных органов — судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, “ответственные за соблюдение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе”.

Эти люди, в частности, принимали “предвзятые решения по политически мотивированным делам”, “преследовали или подавляли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя”.

Согласно заявлению, в санкционном списке ЕС теперь в общей сложности 185 человек и 48 юридических лиц. Санкции включают замораживание активов — включая запрет на предоставление средств — и запрет на поездки на территорию ЕС.

Кто попал под санкции

Список пополнился как россиянами, так и граждан, которые ранее имели украинское гражданство, а именно:

  • Михаил Николаевич Белоусов, гражданство Украины и РФ, судья Киевского районного суда г. Симферополя. “Он принимал несколько необъективных решений по политически мотивированным делам против противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя”.
  • Андрей Николаевич Долгополов, гражданство Украины и РФ, председатель Киевского районного суда г. Симферополя. “Он принимал несколько необъективных решений по политически мотивированным делам против противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя”.
  • Евгений Сергеевич Колпиков, гражданство РФ, прокурор военной прокуратуры Южного военного округа РФ в Ростове-на-Дону. “Он привлек к ответственности проукраинских активистов, притесняемых за противодействие аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией. Он предъявил обвинения в суде Российской Федерации гражданам Украины, насильно вывезенным с оккупированного Крымского полуострова”.
  • Магомед Фарманович Магомедов, следователь по особым делам Первого следственного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по так называемой "Республике Крым" (временно оккупированная АР Крым) и городу Севастополю. “Он участвовал в политически мотивированных уголовных расследованиях в отношении руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, преследуемых за их активное противодействие незаконной аннексии Крымского полуострова”.
  • Леонид Владимирович Михайлюк, гражданство РФ, глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Крыму и Севастополе и регионального антитеррористического комитета. “Он руководил силами ФСБ, которые усилили кампанию подавления противников незаконной оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией. Некоторые из проукраинских активистов, задержанных подчиненными ему подразделениями ФСБ, были насильно переведены в Краснодар и Ростов-на-Дону в России”.
  • Виктор Анатольевич Можелянский, гражданство Украины и РФ, заместитель председателя Центрального районного суда Симферополя и бывший судья Киевского районного суда Симферополя. “Он принимал несколько необъективных решений по политически мотивированным делам против противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя”.
  • Галина Владимировна Редько, гражданство Украины и РФ, судья Верховного суда так называемой "Республики Крым" (временно оккупированная АР Крым). “Она принимала несколько необъективных решений по политически мотивированным делам против противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя”. 
  • Владимир Николаевич Терентьев, гражданство РФ, начальник Главного следственного управления Следственного комитета России по так называемой "Республике Крым" (временно оккупированная АР Крым) и г. Севастополю. “Он курировал деятельность Комитета по политически мотивированным делам против проукраинских активистов, которых преследовали за их действия, направленные на противодействие незаконной аннексии и восстановление территориальной целостности Украины. Он руководил работой следователей по уголовным делам и тем самым активно поддерживал действия и проводил политику, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины”.

    • Дополнение

    С марта 2014 года ЕС накладывает ограничительные меры против России, в том числе против определенных секторов российской экономики и индивидуальные ограничительные меры в ответ на умышленную дестабилизацию Украины и незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя.

    В сентябре Совет ЕС продлил на шесть месяцев ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц РФ за нарушение территориальной целостности Украины.

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