Зеленський закликав ЄС поповнити санкційний список проти Росії

Україна, з його слів, вдячна за те, що ЄС із року в рік продовжує дію обмежувальних заходів щодо РФ.

Цитата

“Але потреба у зміцненні санкційного тиску назріла давно. До санкційних списків мають потрапити всі, хто брав участь в організації та проведенні виборів до Держдуми Російської Федерації у окупованому Криму та місті Севастополі і тимчасово окупованих територіях України на Донбасі”, — сказав Глава держави.

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Без уваги не мають лишитись і системні порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим, додав він.

Додамо

Рада ЄС напередодні ухвалила рішення додати ще вісім осіб у список персональних санкцій проти РФ, введених після початку тимчасової окупації Криму.