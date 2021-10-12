Зеленський закликав ЄС поповнити санкційний список проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Усі, хто брав участь в організації та проведенні виборів до Держдуми Російської Федерації у окупованому Криму та місті Севастополі і тимчасово окупованих територіях України на Донбасі, мають потрапити до санкційного списку Євросоюзу. Це буде вказано у фінальній заяві за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу за підсумками саміту, передає кореспондент УНН.
Україна, з його слів, вдячна за те, що ЄС із року в рік продовжує дію обмежувальних заходів щодо РФ.
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“Але потреба у зміцненні санкційного тиску назріла давно. До санкційних списків мають потрапити всі, хто брав участь в організації та проведенні виборів до Держдуми Російської Федерації у окупованому Криму та місті Севастополі і тимчасово окупованих територіях України на Донбасі”, — сказав Глава держави.
Деталі
Без уваги не мають лишитись і системні порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим, додав він.
Додамо
Рада ЄС напередодні ухвалила рішення додати ще вісім осіб у список персональних санкцій проти РФ, введених після початку тимчасової окупації Криму.