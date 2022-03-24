Зеленский призвал "Большую семерку" создать систему гарантий безопасности для Украины и региона

$41.170.09
45.030.03
ukru
В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего
13:40 • 912 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 2106 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 16503 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 46964 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 63872 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 179666 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 104386 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 130827 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 159660 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 164703 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.9м/с
45%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 96054 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 85199 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 40229 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 82644 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 63489 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 16948 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 46966 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 179667 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 371251 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 368514 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 26046 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 40696 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 104457 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 136404 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 155557 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Зеленский призвал "Большую семерку" создать систему гарантий безопасности для Украины и региона

Киев • УНН

 • 81170 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны "Большой семерки" создать систему гарантий безопасности для Украины и региона, которая сможет остановить любого агрессора за 24 часа. Об этом он сказал выступая на саммите "Большой семерки", передает корреспондент УНН.

Зеленский призвал "Большую семерку" создать систему гарантий безопасности для Украины и региона

Цитата

"Я верю, мы сможем это сделать. Мы сможем сделать вашу Группу семи не просто Большой семеркой, а Большой семеркой миротворцев. Что для этого нужно? Украина очень конкретна в ответе на этот вопрос. Первое - еженедельно ужесточать санкции против российской агрессии, пока она не остановится и не вернет нам мир. Второе - принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины, для нашего региона. Реальных гарантий. Действенных. Таких, которые могут остановить любого агрессора за 24 часа", - рассказал Зеленский.

Детали

Президент сообщил, что Украина предложила создать такое объединение - U-24.

"Это то, что действительно нужно миру. Не только для того, чтобы превентивно останавливать войну или боевые действия, которые уже начались. Но и для того, чтобы оказывать помощь государствам, которые страдают от стихийного бедствия, которых нужно поддержать во время пандемии, которые сталкиваются с миграционными или продовольственными кризисами", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что мир нуждается в новых действенных альянсах, новых эффективных гарантиях.

"И третье - то, что касается непосредственно нашего государства и востока Европы. Мы должны вместе как можно быстрее после войны восстановить наше государство. Отстроить города. Восстановить экономическую жизнь. Вернуть людей. Я предлагаю вам участие в таком проекте. Проекте восстановления. Я уверен, что это будет в наших общих интересах",- сказал Зеленский.

Дополнение

Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с пятью странами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$59.31
Bitcoin
$76,804.20
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$33.53
Золото
$3,064.11
Ethereum
$1,462.55