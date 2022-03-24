Зеленский призвал "Большую семерку" создать систему гарантий безопасности для Украины и региона

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"Я верю, мы сможем это сделать. Мы сможем сделать вашу Группу семи не просто Большой семеркой, а Большой семеркой миротворцев. Что для этого нужно? Украина очень конкретна в ответе на этот вопрос. Первое - еженедельно ужесточать санкции против российской агрессии, пока она не остановится и не вернет нам мир. Второе - принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины, для нашего региона. Реальных гарантий. Действенных. Таких, которые могут остановить любого агрессора за 24 часа", - рассказал Зеленский.

Детали

Президент сообщил, что Украина предложила создать такое объединение - U-24.

"Это то, что действительно нужно миру. Не только для того, чтобы превентивно останавливать войну или боевые действия, которые уже начались. Но и для того, чтобы оказывать помощь государствам, которые страдают от стихийного бедствия, которых нужно поддержать во время пандемии, которые сталкиваются с миграционными или продовольственными кризисами", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что мир нуждается в новых действенных альянсах, новых эффективных гарантиях.

"И третье - то, что касается непосредственно нашего государства и востока Европы. Мы должны вместе как можно быстрее после войны восстановить наше государство. Отстроить города. Восстановить экономическую жизнь. Вернуть людей. Я предлагаю вам участие в таком проекте. Проекте восстановления. Я уверен, что это будет в наших общих интересах",- сказал Зеленский.

Дополнение

Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с пятью странами.