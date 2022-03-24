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Зеленський закликав "Велику сімку" створити систему гарантій безпеки для України та регіону

Київ • УНН

 • 81170 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав країни "Великої сімки" створити систему гарантій безпеки для України та регіону, яка зможе зупинити будь-якого агресора за 24 години. Про це він сказав виступаючи на саміті "Великої сімки", передає кореспондент УНН.

Зеленський закликав "Велику сімку" створити систему гарантій безпеки для України та регіону

Цитата

"Я вірю, ми зможемо це зробити. Ми зможемо зробити вашу Групу семи не просто Великою сімкою, а Великою сімкою миротворців.Що для цього потрібно? Україна дуже конкретна у відповіді на це питання. Перше – щотижнево посилювати санкції проти Російської агресії, поки вона не зупиниться і не поверне нам мир. Друге – взяти участь у створенні нової системи гарантій безпеки для України, для нашого регіону. Реальних гарантій. Дієвих. Таких, які можуть зупинити будь-якого агресора за 24 години", - розповів Зеленський.

Деталі

Президент повідомив, що Україна запропонувала створити таке обʼєднання – U-24.

"Це те, що дійсно потрібне світу. Не тільки для того, щоб превентивно зупиняти війну або бойові дії, які вже почались. Але і для того, щоб надавати допомогу державам, які потерпають від стихійного лиха, яких потрібно підтримати під час пандемії, які зіштовхуються з міграційними або продовольчими кризами", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що світ потребує нових дієвих альянсів, нових ефективних гарантій.

"І третє – те, що стосується безпосередньо нашої держави і сходу Європи. Ми повинні разом якнайшвидше після війни відновити нашу державу. Відбудувати міста. Відновити економічне життя. Повернути людей. Я пропоную вам участь у такому проекті. Проекті відновлення. Я впевнений, що це буде у наших спільних інтересах",- сказав Зеленський.

Доповнення

Україна веде переговори про гарантії безпеки з п'ятьма країнами.

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