Зеленський закликав "Велику сімку" створити систему гарантій безпеки для України та регіону

Цитата

"Я вірю, ми зможемо це зробити. Ми зможемо зробити вашу Групу семи не просто Великою сімкою, а Великою сімкою миротворців.Що для цього потрібно? Україна дуже конкретна у відповіді на це питання. Перше – щотижнево посилювати санкції проти Російської агресії, поки вона не зупиниться і не поверне нам мир. Друге – взяти участь у створенні нової системи гарантій безпеки для України, для нашого регіону. Реальних гарантій. Дієвих. Таких, які можуть зупинити будь-якого агресора за 24 години", - розповів Зеленський.

Деталі

Президент повідомив, що Україна запропонувала створити таке обʼєднання – U-24.

"Це те, що дійсно потрібне світу. Не тільки для того, щоб превентивно зупиняти війну або бойові дії, які вже почались. Але і для того, щоб надавати допомогу державам, які потерпають від стихійного лиха, яких потрібно підтримати під час пандемії, які зіштовхуються з міграційними або продовольчими кризами", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що світ потребує нових дієвих альянсів, нових ефективних гарантій.

"І третє – те, що стосується безпосередньо нашої держави і сходу Європи. Ми повинні разом якнайшвидше після війни відновити нашу державу. Відбудувати міста. Відновити економічне життя. Повернути людей. Я пропоную вам участь у такому проекті. Проекті відновлення. Я впевнений, що це буде у наших спільних інтересах",- сказав Зеленський.

Доповнення

Україна веде переговори про гарантії безпеки з п'ятьма країнами.