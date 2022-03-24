Україна веде переговори про гарантії безпеки з п'ятьма країнами - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Україна веде переговори про гарантії безпеки із США, Великою Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною. Про це розповів голова МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню El Pais, пише УНН.
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"Гарантією безпеки Іспанії як члена НАТО є стаття 5, у якій йдеться про те, що якщо хтось нападе на неї, всі інші члени її захищатимуть. Ми хочемо щось подібне, що говорило б про те, що якщо хтось нападе на Україну, ті країни, які надають свої гарантії безпеки, протягом 24 годин нададуть Україні все необхідне озброєння, ухвалять резолюцію Ради безпеки ООН з вимогою припинити агресію та введуть санкції", - заявив Кулеба.
Він додав, що "ми ведемо переговори зі США, Великою Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною про їхню можливу участь у цій моделі".
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За словами міністра, згадані країни позитивно сприйняли цю ідею.
Питання все ще обговорюється, але дипломат повідомив, що задоволений початковою реакцією.
Раніше
Як писав УНН, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що є країни-члени НАТО, які готові бути гарантами безпеки України. І що вони не можуть забезпечити нашу присутність у НАТО, але вони готові робити все те, що мав робити альянс, будь ми його членами.