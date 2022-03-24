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Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с пятью странами - МИД

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию El Pais, пишет УНН.

Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с пятью странами - МИД

Цитата

"Гарантией безопасности Испании как члена НАТО является статья 5, в которой говорится, что если кто-то нападет на нее, все остальные члены будут ее защищать. Мы хотим что-то подобное, что говорило б о том, что если кто-то нападет на Украину, те страны, которые предоставляют свои гарантии безопасности, в течение 24 часов предоставят Украине все необходимое вооружение, примут резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и введут санкции", - заявил Кулеба.

Он добавил что "мы ведем переговоры с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией об их возможном участии в этой модели".

Детали

По словам министра, упомянутые страны положительно восприняли эту идею.

Вопрос все еще обсуждается, но дипломат сообщил, что доволен первоначальной реакцией.

Ранее

Как писал УНН, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что есть страны-члены НАТО, которые готовы быть гарантами безопасности Украины. И что они не могут обеспечить наше присутствие в НАТО, но они готовы делать все то, что должен был делать альянс, будь мы его членами.

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