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Членство Украины в ЕС: Зеленский призвал ускорить переход к переговорам

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украина в ближайшее время хочет получить оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии для вступлению в ЕС. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время обращения к Европейскому совету, передает корреспондент УНН.

Детали

"Несмотря на войну, мы не останавливаем институционную трансформацию нашего государства. На одной только этой неделе Верховной Радой Украины одобрены три евроинтеграционных закона: закон о национальных сообществах, закон о модернизации принципов работы Конституционного Суда Украины, о сфере медиа", – рассказал Зеленский.

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Президент отметил, что Украина в ближайшее время хочет получить оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии. 

"И очень вас просим это сделать и ускорить этот процесс, чтобы дальше уже перейти к старту переговоров по членству Украины в ЕС", – сказал Зеленский.

Напомним

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина может вступить в Европейский Союз еще до завершения войны.

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