Членство України в ЄС: Зеленський закликав прискорити перехід до переговорів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Україна найближим часом хоче отримати оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії для вступу в ЄС. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європейської ради, передає кореспондент УНН.
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"Попри війну, ми не зупиняємо інституційну трансформацію нашої держави. На одному лише цьому тижні Верховною Радою України схвалено три євроінтеграційні закони: закон про національні спільноти, закон про модернізацію принципів роботи Конституційного Суду України, про сферу медіа", – розповів Зеленський.
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Президент зазначив, що Україна найближим часом хоче отримати оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії.
"І дуже вас просимо це зробити, й прискорити цей процес, щоб далі вже перейти до старту переговорів щодо членства України в ЄС", – сказав Зеленський.
Нагадаємо
Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна може вступити до Європейського Союзу ще до завершення війни.