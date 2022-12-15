Членство України в ЄС: Зеленський закликав прискорити перехід до переговорів

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"Попри війну, ми не зупиняємо інституційну трансформацію нашої держави. На одному лише цьому тижні Верховною Радою України схвалено три євроінтеграційні закони: закон про національні спільноти, закон про модернізацію принципів роботи Конституційного Суду України, про сферу медіа", – розповів Зеленський.

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Президент зазначив, що Україна найближим часом хоче отримати оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії.

"І дуже вас просимо це зробити, й прискорити цей процес, щоб далі вже перейти до старту переговорів щодо членства України в ЄС", – сказав Зеленський.

Нагадаємо

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна може вступити до Європейського Союзу ще до завершення війни.