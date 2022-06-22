Зеленский призвал ускорить предоставление Украине оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Оккупанты хотят уничтожить все города Донбасса. Для создания паритета на поле боя ВСУ необходимо вооружение союзников, которое поможет изгнать противника за пределы Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает УНН.
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“На Донбассе — массированые авиационные и артиллерийские удары. Цель оккупантов на этом направлении неизменна — они шаг за шагом хотят уничтожить весь Донбасс. Весь. Лисичанск, Славянск, Краматорск — любой город им нужно все сделать таким, как Мариуполь. Полностью разбитым. Вот почему мы снова и снова подчеркиваем ускоренные поставки оружия для Украины. Быстрее нужен паритет на поле боя, чтобы остановить эту дьявольскую армаду и подвинуть ее за границы Украины”, — отметил он.
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