Зеленский призвал ускорить предоставление Украине оружия

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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Оккупанты хотят уничтожить все города Донбасса. Для создания паритета на поле боя ВСУ необходимо вооружение союзников, которое поможет изгнать противника за пределы Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает УНН.

Цитата

“На Донбассе — массированые авиационные и артиллерийские удары. Цель оккупантов на этом направлении неизменна — они шаг за шагом хотят уничтожить весь Донбасс. Весь. Лисичанск, Славянск, Краматорск — любой город им нужно все сделать таким, как Мариуполь. Полностью разбитым. Вот почему мы снова и снова подчеркиваем ускоренные поставки оружия для Украины. Быстрее нужен паритет на поле боя, чтобы остановить эту дьявольскую армаду и подвинуть ее за границы Украины”, — отметил он.

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