Джонсон: рф може вичерпати ресурси на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Розвідка Великої Британії вважає, що темпи наступу росії в Україні сповільняться протягом найближчих кількох місяців, оскільки армія рф вичерпає свої ресурси. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, пише Sueddeutsche Zeitung, передає УНН.
Деталі
Джонсон наголосив, що російські сили просуваються вперед у східному Донбасі, але зазнають великих втрат.
“Наша військова розвідка вважає, що в найближчі кілька місяців росія може прийти до такого моменту, коли вже не буде просування вперед, тому що вона вичерпала свої ресурси. Тоді ми повинні допомогти українцям змінити динаміку”, — наголосив Джонсон.
“У тій мірі, в якій українці спроможні розпочати контрнаступ, його слід підтримати. Обладнанням, яке вони вимагають від нас”, — додав він.
На питання, як виглядатиме перемога України, Джонсон відповів, що необхідно щонайменше відновити статус-кво, який був до 24 лютого, та витіснити російські війська із захоплених територій.
Нагадаємо
Джонсон заявив, що світу потрібно готуватися до затяжної війни рф проти України, оскільки президент росії володимир путін вдається до кампанії виснаження.