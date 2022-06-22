Джонсон: рф може вичерпати ресурси на Донбасі

Деталі

Джонсон наголосив, що російські сили просуваються вперед у східному Донбасі, але зазнають великих втрат.

“Наша військова розвідка вважає, що в найближчі кілька місяців росія може прийти до такого моменту, коли вже не буде просування вперед, тому що вона вичерпала свої ресурси. Тоді ми повинні допомогти українцям змінити динаміку”, — наголосив Джонсон.

“У тій мірі, в якій українці спроможні розпочати контрнаступ, його слід підтримати. Обладнанням, яке вони вимагають від нас”, — додав він.

На питання, як виглядатиме перемога України, Джонсон відповів, що необхідно щонайменше відновити статус-кво, який був до 24 лютого, та витіснити російські війська із захоплених територій.

Нагадаємо

Джонсон заявив, що світу потрібно готуватися до затяжної війни рф проти України, оскільки президент росії володимир путін вдається до кампанії виснаження.