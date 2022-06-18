Джонсон: слід готуватися до затяжної війни в Україні

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У своїй статті Джонсон зазначив, що путіну не вистачить мудрості відступити і він все ще може думати, що повне завоювання України можливе.

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“Я боюся, що нам потрібно готуватися до тривалої війни, оскільки путін вдається до кампанії виснаження, намагаючись знищити Україну чистою жорстокістю”, — написав прем’єр-міністр.

“Час — надзвичайно важливий чинник. Все залежить від того, чи Україна буде здатна швидше збільшити свою спроможність відвоювати загарбані території, поки росіяни будуть прискорено збирати ресурси для нової атаки. Наша задача полягає в тому, аби час все-таки став союзником України в цій ситуації”, — додав він.

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На його думку, Велика Британія та союзники повинні здійснити необхідні чотири кроки, аби виграти час для України.

“По-перше, ми повинні забезпечити, що Україна отримуватиме озброєння, обладнання, боєприпаси і навчання набагато швидше, аніж загарбник, і наростити свій потенціал для використання нашої допомоги”, — відзначив Джонсон.

По-друге, на думку Джонсона, треба зберегти життєздатність Української держави у виконанні її функції, і зокрема, у виплатах зарплат, функціонування шкіл, постачанні допомоги і початку відбудови.

Він звернув увагу, що росія запровадила блокаду економіки України і її експортних шляхів у Чорному морі. У цьому зв’язку, третім кроком мають стати довготермінові зусилля для розвитку альтернативних наземних маршрутів для підтримання української економіки.

І четвертим кроком він назвав необхідність вивільнення українського збіжжя і подальший експорт українського продовольства в інші країни.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Великої Британії здійснив другий візит до Києва.