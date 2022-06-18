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Джонсон: слід готуватися до затяжної війни в Україні

Джонсон: слід готуватися до затяжної війни в Україні

Київ • УНН

 • 275742 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Світу потрібно готуватися до затяжної війни рф проти України, оскільки президент росії володимир путін вдається до кампанії виснаження. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, пише УНН з посиланням на The Times.

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У своїй статті Джонсон зазначив, що путіну не вистачить мудрості відступити і він все ще може думати, що повне завоювання України можливе.

Цитата

“Я боюся, що нам потрібно готуватися до тривалої війни, оскільки путін вдається до кампанії виснаження, намагаючись знищити Україну чистою жорстокістю”, — написав прем’єр-міністр.

“Час — надзвичайно важливий чинник. Все залежить від того, чи Україна буде здатна швидше збільшити свою спроможність відвоювати загарбані території, поки росіяни будуть прискорено збирати ресурси для нової атаки. Наша задача полягає в тому, аби час все-таки став союзником України в цій ситуації”, — додав він.

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На його думку, Велика Британія та союзники повинні здійснити необхідні чотири кроки, аби виграти час для України.

“По-перше, ми повинні забезпечити, що Україна отримуватиме озброєння, обладнання, боєприпаси і навчання набагато швидше, аніж загарбник, і наростити свій потенціал для використання нашої допомоги”, — відзначив Джонсон.

По-друге, на думку Джонсона, треба зберегти життєздатність Української держави у виконанні її функції, і зокрема, у виплатах зарплат, функціонування шкіл, постачанні допомоги і початку відбудови.

Він звернув увагу, що росія запровадила блокаду економіки України і її експортних шляхів у Чорному морі. У цьому зв’язку, третім кроком мають стати довготермінові зусилля для розвитку альтернативних наземних маршрутів для підтримання української економіки.

І четвертим кроком він назвав необхідність вивільнення українського збіжжя і подальший експорт українського продовольства в інші країни.

Нагадаємо 

Прем’єр-міністр Великої Британії здійснив другий візит до Києва.

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