Прем'єр Борис Джонсон вдруге прибув до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії здійснив другий неочікуваний візит до Києва. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський в своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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“Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона”, - написав Зеленский.
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Джонсон про візит також сповістив у своєму Twitter: "Пане Президенте, Володимире! Добре знову бути в Києві".
Додамо
Візит британського політика прийшовся одразу після відвідин столиці його європейських колег – лідерів Італії, Франції, Німеччини та Румунії.
Джонсон – перший лідер країн «Великої сімки», що прибув до нашої країни з початку російсько-української війни.