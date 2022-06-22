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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 42567 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Зеленський закликав прискорити надання Україні зброї

Зеленський закликав прискорити надання Україні зброї

Київ • УНН

 • 87169 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Окупанти хочуть знищити всі міста Донбасу. Для створення паритету на полі бою ЗСУ необхідне озброєння союзників, яке допоможе вигнати противника за межі України. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

“На Донбасі — масовані авіаційні й артилерійські удари. Мета окупантів на цьому напрямку незмінна — вони крок за кроком хочуть знищити весь Донбас. Весь. Лисичанськ, Словʼянськ, Краматорськ — будь-яке місто їм потрібно все зробити таким, як Маріуполь. Повністю розбитим. Ось чому ми знову й знову наголошуємо на прискоренні постачання зброї для України. Якнайшвидше потрібен паритет на полі бою, щоб зупинити цю диявольську армаду й посунути її за кордони України”, — зазначив він.

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