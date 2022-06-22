Зеленський закликав прискорити надання Україні зброї

Цитата

“На Донбасі — масовані авіаційні й артилерійські удари. Мета окупантів на цьому напрямку незмінна — вони крок за кроком хочуть знищити весь Донбас. Весь. Лисичанськ, Словʼянськ, Краматорськ — будь-яке місто їм потрібно все зробити таким, як Маріуполь. Повністю розбитим. Ось чому ми знову й знову наголошуємо на прискоренні постачання зброї для України. Якнайшвидше потрібен паритет на полі бою, щоб зупинити цю диявольську армаду й посунути її за кордони України”, — зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Джонсон: рф може вичерпати ресурси на Донбасі