Зеленский: запрет играть в "легальные азартные игры" должен быть отменен

"Украине нужно избавиться от нафталинового, пост-советского регулирования, которое внедрялось для плановой экономики. Запреты для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом", - сказал Президент.

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По его словам, в частности, это запрет пользования землей, валютными ценностями, или запрет свободно заниматься деятельностью, не наносит другим вреда.

"Например - играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены", - подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня 30 дней, как Украина изменила Президента.