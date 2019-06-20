Зеленський: заборона грати в "легальні азартні ігри" має бути скасована
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Україні заборона для дорослої людини вільно розпоряджатись своїм майном, як-от грати в легальні азартні ігри, має бути скасована. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з бізнес-спільнотою, передає кореспондент УНН.
“Україні потрібно позбутись нафталінового, пост-радянського регулювання, яке запроваджувалось для планової економіки. Заборони для дорослої людини вільно розпоряджатись своїм майном”, — сказав Президент.
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За його словами, зокрема, це заборона користування землею, валютними цінностями, або заборони вільно займатись діяльністю, яка не завдає іншим шкоди.
“Наприклад — грати в легальні азартні ігри. Всі ці заборони мають бути скасовані”, — наголосив глава держави.
Нагадаємо, сьогодні 30 днів, як Україна змінила Президента.