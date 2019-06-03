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Зеленский за две недели ожидает от нового руководителя СБУ отчет о работе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский требует от врио председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова за две недели отчитаться о первых результатах работы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность борьбы с контрабандой и требует от СБУ в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы", - сообщили в АП по итогам встречи главы государства с врио председателя СБУ Бакановым.

"Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - подчеркнул Президент.

Зеленский отметил, что сотрудники СБУ должны доказать, что они "не только специалисты, но и порядочные люди". Поэтому важно, чтобы они работали на Украину - независимо от фамилии Президента.

"Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает. Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали с чистого листа строить Украину", - отметил Глава государства.

Со своей стороны Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены.

"СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить ваши поручения как можно скорее", - отметил врио главы СБУ.

Он добавил, что будет стремиться культивировать в Службе безопасности человеческие ценности.

"Мы всегда говорили друг другу правду, не давали говорить неправду другим. Мы никогда не крали, не давали воровать другим и всегда оставались людьми. Мне кажется, что приоритетом работы СБУ должны быть такие ценности. При любых обстоятельствах мы должны оставаться людьми", - подчеркнул Баканов.

Напомним, Баканов назвал задачи, поставленные Зеленским перед СБУ.

Как сообщал УНН, Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ 22 мая.

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