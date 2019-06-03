Баканов назвав задачі, поставлені Зеленським перед СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов назвав задачі, які поставив перед СБУ Президент Володимир Зеленський. Про це Баканов повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Президент України поставив перед службою чітку задачу. Це подолати корупцію, яку Президент вважає основною бідою України, оскільки саме вона не дає можливості справедливо розподіляти основні соціальні блага, такі як справедливість та безпека. Більше не буде ніяких "кришувальників", ніяких наглядачів за ніякими бізнесами, ніякими тіньовими оборудками", - сказав Баканов.
За його словами, головна задача СБУ – вивести тіньовий бізнес із тіні.
"Тому що саме він є кормовою базою для корупції. Служба більше ніколи не буде озиратися на ніякі прізвища, і ми будемо діяти рішуче та впевнено. Виключно у межах та у спосіб, передбачений законом", - зазначив Баканова.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником Голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.