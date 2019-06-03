Зеленський за два тижні очікує від нового керівника СБУ звіт про роботу

"Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості боротьби з контрабандою та вимагає від СБУ впродовж двох тижнів продемонструвати перші результати роботи", - повідомили в АП за підсумками зустрічі Глави держави з т.в.о. голови СБУ Бакановим.

"Ми зараз говоримо не про наші особисті взаємини, а про дуже серйозну відповідальність перед народом України. Ти – виконувач обов’язків голови СБУ. Я дуже хочу, щоб не тільки я поважав тебе як товариша, а щоб тебе поважав народ України. У нас дуже мало часу, щоб провести перезавантаження СБУ. Нам потрібні реальні кримінальні справи. Треба розібратися з контрабандою", – підкреслив Президент.

Зеленський наголосив, що працівники СБУ повинні довести, що вони "не лише фахівці, а й порядні люди". Тому важливо, щоб вони працювали на Україну – незалежно від прізвища Президента.

"Є великий запит на справедливість. Ми маємо показати суспільству, що СБУ справді працює. Хочеться, щоб увесь світ бачив, що ми почали з чистого аркуша будувати Україну", – зауважив Глава держави.

Зі свого боку Баканов зазначив, що контрабанда й тіньова економіка, які знекровлюють країну, повинні бути подолані.

"СБУ зробить усе можливе для того, щоб виконати ваші доручення якомога швидше", – зазначив т.в.о. голови СБУ.

Він наголосив, що прагнутиме культивувати у Службі безпеки людські цінності.

"Ми завжди казали один одному правду, не давали казати неправду іншим. Ми ніколи не крали, не давали красти іншим і завжди залишалися людьми. Мені здається, що пріоритетом роботи СБУ мають бути такі цінності. За будь-яких обставин ми маємо залишатися людьми", – підкреслив Баканов.

Нагадаємо, Баканов назвав задачі, поставлені Зеленським перед СБУ.

Як повідомляв УНН, Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ 22 травня.