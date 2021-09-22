Зеленский: если ООН не отреагирует на выборы в Госдуму в ОРДЛО, то оживлять ее уже поздно

ukru
Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 9063 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 39844 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 134663 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 152313 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124227 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120697 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 156929 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124884 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 168885 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143564 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 76346 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 60462 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 46456 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

01:48 • 52799 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 66478 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 152320 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 156933 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 316007 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 282784 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 267339 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 134669 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 127472 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 168886 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 124234 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 124094 просмотра
Актуальное
Зеленский: если ООН не отреагирует на выборы в Госдуму в ОРДЛО, то оживлять ее уже поздно

Зеленский: если ООН не отреагирует на выборы в Госдуму в ОРДЛО, то оживлять ее уже поздно

Киев  •  УНН

 • 18000 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН отреагировать на проведение выборов в Госдуму РФ на территории ОРДЛО и раздачу российских паспортов жителям оккупированных районов. Об этом он заявил во время во время выступления на ГА ООН, передает УНН.

Цитата

“ООН это не дебаты. Это возможность задать прямые вопросы. Например, выдача сотням тысячам украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и пренебрежения к международному праву? ”- заявил Зеленский.

Детали

В частности, президент напомнил, что Россия сама об этом постоянно заявляет и заставляет наших граждан Украины принимать участие в выборах в российский парламент.

“Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно. Но я верю, что не поздно и ООН поддержит тех, кто хочет изменить мир к лучшему”, - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отныне жители ОРДЛО смогут удаленно оформить пенсии: Кабмин принял постановление

Дополнение

В понедельник вечером в Офисе президента сообщили , что Зеленский прибыл в США для выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

В частности, Зеленский в Нью-Йорке уже успел дать интервью, в котором заявил, что Украина ищет решение по Донбассу и Крыму на всех площадках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал , что во время визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН Президент Украины Владимир Зеленский имеет целью консолидировать еще больше поддержку мира для нашего государства. По словам Кулебы, в Нью-Йорке Президент встретится и с Генеральным секретарем ООН, и с Генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы