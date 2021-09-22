Відтепер жителі ОРДЛО зможуть віддалено оформити пенсії: Кабмін прийняв постанову

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Кабінет міністрів України під час засідання у середу прийняв постанову, згідно з якою спростив процедуру отримання пенсій для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, запровадивши можливість віддаленого проходження ідентифікації для їх одержувачів. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає УНН.

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«Нині існують труднощі з отриманням пенсій та соціальних виплат для мешканців ТОТ, оскільки для ідентифікації люди мусять приїжджати на підконтрольну уряду територію України, але російські окупаційні режими продовжують блокувати роботу КПВВ, утримуючи людей в заручниках. Переважна більшість таких одержувачів, люди похилого віку, які просто не мають можливості чекати кілька місяців, аби окупанти врешті вирішили надати їм дозвіл на перетин КПВВ. Тож можливість віддаленої електронної ідентифікації допоможе нашим громадянам з ТОТ зберегти час, гроші, а найголовніше – здоров’я», - заявила заступниця міністра Інна Драганчук.

Деталі

Таким чином, процес віддаленої ідентифікації здійснюватиметься шляхом авторизації одержувача (без його особистої присутності) в особистому кабінеті порталу Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID). Така можливість прирівнюється до фізичної ідентифікації одержувача.

Проєкт постанови розроблено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з Міністерством цифрової трансформації.

Додамо

У червні міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявила, що жителі непідконтрольних українському уряду територій Донецької та Луганської областей з 2014 року не отримали щонайменше 90 мільярдів гривень пенсій.

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