Отныне жители ОРДЛО смогут удаленно оформить пенсии: Кабмин принял постановление
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял постановление, согласно которому упростил процедуру получения пенсий для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, введя возможность удаленного прохождения идентификации для их получателей. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает УНН.
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“В настоящее время существуют трудности с получением пенсий и социальных выплат для жителейвременно оккупированных территорий, поскольку для идентификации люди должны приезжать на подконтрольную правительству территорию Украины, но российские оккупационные режимы продолжают блокировать работу КПВВ, удерживая людей в заложниках. Подавляющее большинство таких получателей, старики, которые просто не имеют возможности ждать несколько месяцев, чтобы оккупанты в конце решили предоставить им разрешение на пересечение КПВВ. Поэтому возможность удаленной электронной идентификации поможет нашим гражданам с временно оккупированных территорий сэкономить время, деньги, а главное — здоровья”, - заявила заместитель министра Инна Драганчук.
Детали
Таким образом, процесс удаленной идентификации будет осуществляться путем авторизации получателя (без его личного присутствия) в личном кабинете портала Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированного электронной подписи "Действие". Подпись (Действие ID). Такая возможность приравнивается к физической идентификации получателя.
Проект постановления разработан Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с Министерством цифровой трансформации.
Добавим
В июне министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила , что жители неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей с 2014 года не получили по меньшей мере 90 млрд гривен пенсий.