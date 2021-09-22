Зеленський: якщо ООН не відреагує на вибори до Держдуми в ОРДЛО, то оживляти її вже пізно

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“ООН це не дебати. Це можливість задати прямі питання. Наприклад, видача сотням тисячам українців на окупованій території України сотень тисяч паспортів іншої держави. Що це, як не доказ міжнародного злочину? Що це, як не доказ безкарності і зневаги до міжнародного права?”- заявив Зеленський.

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Зокрема, президент нагадав, що Росія сама про це постійно заявляє і змушує наших громадян України брати участь у виборах до російського парламенту.

“Якщо ООН на це не відреагує дієво, то що це, як не доказ, що оживляти ООН пізно. Але я вірю, що не пізно і ООН підтримає тих, хто хоче змінити світ на краще”, — додав він.

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Доповнення

В понеділок ввечері в Офісі президента повідомили, що Зеленський прибув у США для виступу на 76-й сесії Генасамблеї ООН.

Зокрема, Зеленський в Нью-Йорку вже встиг дати інтерв’ю, в якому заявив, що Україна шукає рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що під час візиту до США для участі в Генеральній асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський має на меті консолідувати ще більше підтримку світу для нашої держави. Зі слів Кулеби, у Нью-Йорку Президент зустрінеться і з Генеральним секретарем ООН, і з Генеральним секретарем НАТО, і з лідерами декількох важливих держав, проведе окрему зустріч із іноземними інвесторами.