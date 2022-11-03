Зеленский: если кто-то без света по 8 или 10 часов, а через дорогу все подключено – это несправедливо

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Зеленский отметил, что сейчас важно, чтобы сохранялась наша способность к совместным действиям.

"Поэтому я хочу обратить внимание на две вещи. Первое – внимание местных властей. Пожалуйста, во всех городах и общинах Украины следите, чтобы не было ненужного использования электричества", - сказал он.

Президент подчеркнул, что сейчас не время для ярких витрин, вывесок, реклам и прочего подобного освещения.

"Также обращаюсь к энергокомпаниям – специально публично, чтобы это все услышали. Пожалуйста, активнее объясняйте людям, когда и почему вы отключаете ту или иную улицу, тот или иной район. Сейчас время именно таких микрокоммуникаций. Люди имеют право знать. И если потребители обращаются и сообщают о той или иной несправедливости в энергообеспечении, пожалуйста, реагируйте на это немедленно. Работайте вместе с местными властями. Если кто-то без света по 8 или 10 часов, а через дорогу подключено все вместе с уличным освещением, это однозначно несправедливо. Надо делать все, чтобы отключения были предсказуемыми и вполне понятными для потребителей", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что только по состоянию на вечер 3 ноября от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей.