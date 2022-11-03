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Зеленський: якщо хтось без світла по 8 чи 10 годин, а через дорогу все підключене – це несправедливо

Зеленський: якщо хтось без світла по 8 чи 10 годин, а через дорогу все підключене – це несправедливо

Київ • УНН

 • 435754 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав енергокомпанії проводити відключення світла справедливо та передбачувано. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

Зеленський зазначив, що зараз важливо, щоб зберігалася наша здатність до спільних дій.

"Тому я хочу звернути увагу на дві речі. Перше – увагу місцевої влади. Будь ласка, у всіх містах і громадах України стежте, щоб не було непотрібного використання електрики", - сказав він.

Президент наголосив, що зараз не час для яскравих вітрин, вивісок, реклам та іншого подібного освітлення.

"Також звертаюся до енергокомпаній – спеціально публічно, щоб це всі почули. Будь ласка, активніше роз’яснюйте людям, коли й чому ви відключаєте ту чи іншу вулицю, той чи інший район. Зараз час саме таких мікрокомунікацій. Люди мають право знати. І якщо споживачі звертаються й повідомляють про ту чи іншу несправедливість в енергозабезпеченні, будь ласка, реагуйте на це негайно. Працюйте разом із місцевою владою. Якщо хтось без світла по 8 чи 10 годин, а через дорогу підключене все разом із вуличним освітленням, то це однозначно несправедливо. Треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів", - додав Зеленський.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що лише станом на вечір 3 листопада від споживання тимчасово відключені за аварійними та стабілізаційними графіками близько 4,5 млн споживачів.

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