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Від електроспоживання тимчасово відключені близько 4,5 млн споживачів - Зеленський

Від електроспоживання тимчасово відключені близько 4,5 млн споживачів - Зеленський

Київ • УНН

 • 213809 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що лише станом на цей вечір від споживання тимчасово відключені за аварійними та стабілізаційними графіками близько 4,5 млн споживачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.

Цитата

"Російські удари по нашій енергетиці, по наших енергооб’єктах не припиняються жодної доби. Цієї ночі іранськими дронами був атакований Кривий Ріг. Такий російський терор має отримати – і точно зрештою отримає – потужну глобальну відповідь", - зазначив він.

Деталі

Зеленський додав, що загалом по країні ураження об’єктів енергетики є в різних областях – це обсяг генерації і транспортування електрики, який забезпечує мільйони людей.

Лише станом на цей вечір від споживання тимчасово відключені за аварійними та стабілізаційними графіками близько 4,5 млн споживачів. Зокрема в Києві та десяти областях: Київщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запорізька область, Сумщина, Кіровоградська область, Харківщина, Чернігівщина, Хмельниччина, Черкащина. Також можливі відключення в інших регіонах.

"Витерпіти російський енерготерор, пройти й таке випробування – це наше національне завдання, одне з основних зараз. Сам факт, що росія вдалася до терору проти енергетики, свідчить про слабкість ворога. Вони не можуть перемогти Україну на полі бою і тому намагаються ось так зламати наших людей – принизити українців, ударити по духу нашого народу, по спротиву наших людей. Вірю, що це росії не вдасться", - сказав Зеленський.

Додамо 

У п’ятницю, 4 листопада, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання.

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