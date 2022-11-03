Від електроспоживання тимчасово відключені близько 4,5 млн споживачів - Зеленський

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"Російські удари по нашій енергетиці, по наших енергооб’єктах не припиняються жодної доби. Цієї ночі іранськими дронами був атакований Кривий Ріг. Такий російський терор має отримати – і точно зрештою отримає – потужну глобальну відповідь", - зазначив він.

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Зеленський додав, що загалом по країні ураження об’єктів енергетики є в різних областях – це обсяг генерації і транспортування електрики, який забезпечує мільйони людей.

Лише станом на цей вечір від споживання тимчасово відключені за аварійними та стабілізаційними графіками близько 4,5 млн споживачів. Зокрема в Києві та десяти областях: Київщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запорізька область, Сумщина, Кіровоградська область, Харківщина, Чернігівщина, Хмельниччина, Черкащина. Також можливі відключення в інших регіонах.

"Витерпіти російський енерготерор, пройти й таке випробування – це наше національне завдання, одне з основних зараз. Сам факт, що росія вдалася до терору проти енергетики, свідчить про слабкість ворога. Вони не можуть перемогти Україну на полі бою і тому намагаються ось так зламати наших людей – принизити українців, ударити по духу нашого народу, по спротиву наших людей. Вірю, що це росії не вдасться", - сказав Зеленський.

Додамо

У п’ятницю, 4 листопада, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання.