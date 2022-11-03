От электропотребления временно отключено около 4,5 млн потребителей - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что только по состоянию на этот вечер от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.
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"Российские удары по нашей энергетике, по нашим энергообъектам не прекращаются. Этой ночью иранскими дронами был атакован Кривой Рог. Такой российский террор должен получить – и точно в конце концов получит – мощный глобальный ответ" , – отметил он.
Детали
Зеленский добавил, что в целом по стране поражение объектов энергетики есть в разных областях – это объем генерации и транспортировки электричества, который обеспечивает миллионы людей.
Только по состоянию на этот вечер от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей. В частности, в Киеве и десяти областях: Киевщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожская область, Сумщина, Кировоградская область, Харьковщина, Черниговщина, Хмельнитчина, Черкасщина. Также возможны отключения в других регионах.
"Вытерпеть российский энерготеррор, пройти и такое испытание – это наша национальная задача, одна из основных сейчас. Сам факт, что россия прибегла к террору против энергетики, свидетельствует о слабости врага. Они не могут победить Украину на поле боя и поэтому пытаются вот так сломать наших людей – унизить украинцев, ударить по духу нашего народа, по сопротивлению наших людей. Верю, что это россии не удастся", - сказал Зеленский.
Добавим
В пятницу, 4 ноября, Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения.