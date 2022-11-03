Завтра низку областей України чекають погодинні графіки відключень світла: деталі

Деталі

З 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) діють в:

- Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях

- Сумській, Харківській та Полтавській областях

З 07:00 до 22:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) діють в:

- Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

В Укренерго нагадали, що графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом. Надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго).

"Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, яке збільшилось через пошкодження від ворожих обстрілів та сезонне зниження температури", - резюмували в Укренерго.