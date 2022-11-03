Завтра низку областей України чекають погодинні графіки відключень світла: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У п’ятницю, 4 листопада, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання, передає УНН.
Деталі
З 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) діють в:
- Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях
- Сумській, Харківській та Полтавській областях
З 07:00 до 22:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) діють в:
- Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.
В Укренерго нагадали, що графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом. Надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго).
"Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, яке збільшилось через пошкодження від ворожих обстрілів та сезонне зниження температури", - резюмували в Укренерго.