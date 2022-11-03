Завтра ряд областей Украины ждут почасовые графики отключений света: детали

Детали

С 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений (ГПО) действуют в:

– Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях

– Сумской, Харьковской и Полтавской областях

С 07:00 до 22:00 графики почасовых отключений (ГПО) действуют в:

– Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

В Укрэнерго напомнили, что графики почасовых отключений (ГПО) предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию. Предоставить информацию относительно сроков отключений именно вашей улицы или района – обязанности местного оператора распределительных сетей (облэнерго).

"Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, которая увеличилась из-за повреждений от вражеских обстрелов и сезонного снижения температуры", - резюмировали в Укрэнерго.