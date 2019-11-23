Зеленский о Голодоморе: никогда не сможем это забыть и простить

"Согласно различным исследованиям, от Голодомора 32-33 годов умерло от 4 до 8миллионов украинцев. Эти потери сопоставимы с нашими потерями во Второй мировой войне. Мы украинцы, и нам все по силам. Но есть две вещи, которых мы никогда не сможем: не сможем это забыть, не сможем это простить", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в Киеве с участием Президента начались мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов.