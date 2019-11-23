Зеленський про Голодомор: ніколи не зможемо це забути і пробачити
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Від Голодомору 1932-33 років померло від 4 до 8 мільйонів українців, ці втрати співставні з нашими втратами у Другій світовій війні. І є дві речі, яких ми ніколи не зможемо: не зможемо це забути, не зможемо це пробачити. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час заходів до Дня пам'яті жертв голодоморів, повідомляє кореспондент УНН.
"Згідно різних досліджень, від Голодомору 32-33 років померло від 4 до 8 мільйонів українців. Ці втрати співставні з нашими втратами у Другій світовій війні. Ми українці, і нам усе до снаги. Але є дві речі, яких ми ніколи не зможемо: не зможемо це забути, не зможемо це пробачити", - сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, у Києві за участю Президента розпочалися заходи до Дня пам'яті жертв голодоморів.