У Києві за участю Президента розпочалися заходи до Дня пам'яті жертв голодоморів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський з дружиною у Києві бере участь у заходах з нагоди вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні. Про це повідомляє кореспондент УНН.
"Церемонія вшанування Президентом України Володимиром Зеленським та пані Оленою Зеленською пам’яті жертв голодоморів в Україні", - повідомили у пресслужбі ОПУ.
Окрім Президента в заході беруть участь посадовці, представники громадськості та духовенства.
Захід проходить у Національному музеї Голодомору-геноциду.
Наразі відбувається молебен за участю представників різних релігійних конфесій.
Нагадаємо, президентське подружжя вшанувало пам'ять жертв Голодомору.