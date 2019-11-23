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У Києві за участю Президента розпочалися заходи до Дня пам'яті жертв голодоморів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський з дружиною у Києві бере участь у заходах з нагоди вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні. Про це повідомляє кореспондент УНН.

"Церемонія вшанування Президентом України Володимиром Зеленським та пані Оленою Зеленською пам’яті жертв голодоморів в Україні", - повідомили у пресслужбі ОПУ.

Окрім Президента в заході беруть участь посадовці, представники громадськості та духовенства.

Захід проходить у Національному музеї Голодомору-геноциду.

Наразі відбувається молебен за участю представників різних релігійних конфесій.

Нагадаємо, президентське подружжя вшанувало пам'ять жертв Голодомору.

Українські Національні Новини

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