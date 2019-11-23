Президентське подружжя вшанувало пам'ять жертв Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Про це УНН повідомили в пресслужбі Офісу Президента.
Президентське подружжя поклало пам’ятні колоски скорботи до знаку жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі у Києві.
Володимир та Олена Зеленські вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.
Нагадаємо, 23 листопада цього року в Україні - День пам'яті жертв голодоморів.
О 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбувається акція "Запали свічку", в рамках якої всі охочі несуть свічки до пам'ятників жертвам. В акції також можна взяти участь, запаливши свічку в своєму вікні.