Президентская чета почтила память жертв Голодомора

Президентская чета возложила памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора, что на Михайловской площади в Киеве.

Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, 23 ноября этого года в Украине - День памяти жертв голодоморов.

В 16:00 объявляется общенациональная минута молчания, после чего по всей Украине проходит акция "Зажги свечу", в рамках которой все желающие несут свечи к памятникам жертвам. В акции также можно принять участие, зажигая свечу в своем окне.