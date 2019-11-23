В Киеве при участии Президента начались мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский с женой в Киеве принимает участие в мероприятиях в память о жертвах голодоморов в Украине. Об этом сообщает корреспондент УНН.
"Церемония чествования Президентом Украины Владимиром Зеленским и госпожой Еленой Зеленскаой памяти жертв голодоморов в Украине", - сообщили в пресс-службе ОПУ.
Кроме Президента в мероприятии принимают участие должностные лица, представители общественности и духовенства.
Мероприятие проходит в Национальном музее Голодомора-геноцида.
Сейчас проходит молебен с участием представителей различных религиозных конфессий.
Напомним, президентская чета почтила память жертв Голодомора.