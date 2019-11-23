В Киеве при участии Президента начались мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов

"Церемония чествования Президентом Украины Владимиром Зеленским и госпожой Еленой Зеленскаой памяти жертв голодоморов в Украине", - сообщили в пресс-службе ОПУ.

Кроме Президента в мероприятии принимают участие должностные лица, представители общественности и духовенства.

Мероприятие проходит в Национальном музее Голодомора-геноцида.

Сейчас проходит молебен с участием представителей различных религиозных конфессий.

Напомним, президентская чета почтила память жертв Голодомора.