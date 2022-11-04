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Зеленский вручил советнику Байдена орден князя Ярослава Мудрого II степени

Зеленский вручил советнику Байдена орден князя Ярослава Мудрого II степени

Киев • УНН

 • 258142 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вручил советнику США по национальной безопасности Джейку Салливану орден князя Ярослава Мудрого II степени, за укрепление межгосударственного сотрудничества и поддержку территориальной целостности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ОП.

Детали

Зеленский провел встречу с Салливаном, который прибыл с визитом в Украину. Глава государства поблагодарил советника Байдена за поддержку нашей страны в сложное время, когда россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

Стороны обсудили вопросы дальнейшей поддержки нашей страны со стороны США для обороны и освобождения украинской территории от оккупантов, повышение возможностей нашего государства для защиты критической инфраструктуры, финансовую и гуманитарную поддержку, усиление санкций против государства-агрессора – российской федерации и консолидацию международной поддержки Украины.

Также Зеленский вручил Салливану орден князя Ярослава Мудрого II степени, которым он был награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава государства отметил, что ему чрезвычайно приятно вручить Салливану этот орден.

Советник президента США поблагодарил за высокую награду и подчеркнул, что для него честь получить ее.

Зеленский также наградил старшего директора Совета национальной безопасности США по вопросам Европы Аманду Слоат орденом "За заслуги" III степени.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, который прибыл с визитом в нашу страну. Кроме того, по данным ОП состоялась и расширенная встреча с военными и министрами.

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