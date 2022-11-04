Зеленський вручив раднику Байдена орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський вручив раднику США з національної безпеки Джейку Саллівану орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, за зміцнення міждержавної співпраці та підтримку територіальної цілісності України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ОП.
Деталі
Зеленський провів зустріч із Салліваном, який прибув з візитом до України. Глава держави подякував раднику Байдена за підтримку нашої країни у складний час, коли росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.
Сторони обговорили питання подальшої підтримки нашої країни з боку США для оборони та звільнення української території від окупантів, підвищення спроможностей нашої держави для захисту критичної інфраструктури, фінансову та гуманітарну підтримку, посилення санкцій проти держави-агресора – російської федерації та консолідацію міжнародної підтримки України.
Також Зеленський вручив Саллівану орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Глава держави зазначив, що йому надзвичайно приємно вручити Саллівану цей орден.
Радник президента США подякував за високу нагороду й наголосив, що для нього честь отримати її.
Зеленський також нагородив старшого директора Ради національної безпеки США з питань Європи Аманду Слоат орденом "За заслуги" III ступеня.
Доповнення
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, який прибув з візитом до нашої країни. Крім того, за даними ОП відбулась і розширена зустріч із військовими і міністрами.