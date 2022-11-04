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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Зеленський вручив раднику Байдена орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня

Зеленський вручив раднику Байдена орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня

Київ • УНН

 • 258145 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський вручив раднику США з національної безпеки Джейку Саллівану орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, за зміцнення міждержавної співпраці та підтримку територіальної цілісності України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ОП.

Деталі

Зеленський провів зустріч із Салліваном, який прибув з візитом до України. Глава держави подякував раднику Байдена за підтримку нашої країни у складний час, коли росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Сторони обговорили питання подальшої підтримки нашої країни з боку США для оборони та звільнення української території від окупантів, підвищення спроможностей нашої держави для захисту критичної інфраструктури, фінансову та гуманітарну підтримку, посилення санкцій проти держави-агресора – російської федерації та консолідацію міжнародної підтримки України.

Також Зеленський вручив Саллівану орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Глава держави зазначив, що йому надзвичайно приємно вручити Саллівану цей орден.

Радник президента США подякував за високу нагороду й наголосив, що для нього честь отримати її.

Зеленський також нагородив старшого директора Ради національної безпеки США з питань Європи Аманду Слоат орденом "За заслуги" III ступеня.

Доповнення 

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, який прибув з візитом до нашої країни. Крім того, за даними ОП відбулась і розширена зустріч із військовими і міністрами.

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