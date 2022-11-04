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Тет-а-тет із Єрмаком та розширена зустріч із військовими та міністрами: в ОП розкрили подробиці візиту Саллівана

Тет-а-тет із Єрмаком та розширена зустріч із військовими та міністрами: в ОП розкрили подробиці візиту Саллівана

Київ • УНН

 • 242782 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, який прибув з візитом до нашої країни. Крім того, за даними ОП відбулась і розширена зустріч із військовими і міністрами, передає УНН.

Деталі

За даними ОП, Андрій Єрмак і Джейк Салліван провели зустріч у форматі тет-а-тет, під час якої обговорили всі актуальні питання співпраці України та Сполучених Штатів і продовження підтримки нашої країни в боротьбі за свою свободу й незалежність проти російських загарбників.

Керівник Офісу Глави держави привітав радника Президента США в Україні й зазначив, що його приїзд є надзвичайно важливим сигналом підтримки нашої країни з боку Сполучених Штатів Америки. Зокрема, це потужний сигнал у той період, коли Україна зазнає постійних російських ударів ракетами й дронами іранського виробництва.

«Я знаю, як ви особисто, Президент Байден і ваша команда глибоко знаєте все, що відбувається. Ми хочемо ще раз подякувати американському народу, Президенту Байдену та його адміністрації, Конгресу, обом партіям за велику допомогу й підтримку. Без цього було б неможливим для нас протягом восьми місяців не лише обороняти нашу країну, а й рухатися вперед, звільняти наші території», – зазначив Андрій Єрмак.

Також відбулася зустріч у розширеному форматі, у якій взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави Роман Машовець, Андрій Сибіга, Ростислав Шурма та Ігор Жовква, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр енергетики України Герман Галущенко, голова Фонду державного майна Рустем Умеров.

За допомогою відеозв’язку до розмови долучилися Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та представники вищого військового командування України.

Радника Президента США ознайомили з оперативною ситуацією на фронті, ключовими потребами української армії, зокрема щодо захисту повітряного простору.

Джейка Саллівана поінформували про наслідки російських ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.

Під час зустрічі учасники також порушили питання результатів і перспектив роботи зернової угоди. Зокрема, американській стороні розповіли про створену за ініціативою Президента України Володимира Зеленського робочу групу для підготовки пропозицій щодо надання допомоги країнам, які потерпають від гострої продовольчої кризи.

Раніше

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван здійснив неоголошений візит до Києва в п’ятницю, за словами людей, обізнаних з цим питанням, оскільки участь Ірану в російському вторгненні поглибилася.

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