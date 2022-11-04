Радник Байдена з національної безпеки відвідав Україну на знак підтримки

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Салліван, який відвідав Україну вперше після початку війни вісім місяців тому, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та головою його адміністрації Андрієм Єрмаком.

Салліван поділився подробицями щодо нового пакету допомоги США у сфері безпеки, оголошеного в п’ятницю, за словами особи, знайомої з цим питанням. Зеленський закликав союзників постачати додаткові системи протиповітряної оборони та більш досконале озброєння.

Пакет у 400 мільйонів доларів включає відремонтовані радянські танки Т-72, ​​ракети протиповітряної оборони HAWK та інші безпілотні літальні апарати «Привид Фенікса», які використовувалися проти російських військ на сході. США виділили понад 18,2 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні після вторгнення росії.

Речники Ради національної безпеки Білого дому не дали коментарів.

Додамо

У четвер Зеленський зустрівся з двома американськими сенаторами, демократом Крісом Кунсом з Делаверу та республіканцем Робом Портманом з Огайо, обидва члени комітету з міжнародних відносин.

Участь Ірану викликає все більше занепокоєння американських чиновників, які закликали Тегеран припинити постачання безпілотників до росії.

«Докази того, що Іран допомагає росії вести війну проти України, очевидні і публічні», — заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі минулого тижня.

росія використовувала іранські безпілотники для націлювання на українську інфраструктуру, включно з енергопостачанням.

Країни Великої семи погодилися офіційно координувати допомогу в ремонті, відновленні та захисті енергетичної та водної інфраструктури України.

Нагадаємо

Минулого місяця Салліван заявив, що росія є «значним і серйозно небезпечним супротивником». «Не лише для Сполучених Штатів, але й для світу, який прагне миру та стабільності».

Інші високопосадовці США неодноразово відвідували Україну, зокрема держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін. Перша леді Джилл Байден провела там частину Дня матері в травні.