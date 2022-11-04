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Советник Байдена по национальной безопасности посетил Украину в знак поддержки

Советник Байдена по национальной безопасности посетил Украину в знак поддержки

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан совершил необъявленный визит в Киев в пятницу, по словам людей, знакомых с этим вопросом, поскольку участие Ирана в российском вторжении углубилось, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Салливан, который посетил Украину впервые после начала войны восемь месяцев назад, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его администрации Андреем Ермаком.

Салливан поделился подробностями относительно нового пакета помощи США в сфере безопасности, объявленного в пятницу, по словам лица, знакомого с этим вопросом. Зеленский призвал союзников поставлять дополнительные системы противовоздушной обороны и более совершенное вооружение.

Пакет в 400 миллионов долларов включает отремонтированные советские танки Т-72, ракеты противовоздушной обороны HAWK и другие беспилотные летательные аппараты «Призрак Феникса», которые использовались против российских войск на востоке. США выделили более 18,2 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности после вторжения россии.

Представители Совета национальной безопасности Белого дома не дали комментариев.

Добавим

В четверг Зеленский встретился с двумя американскими сенаторами, демократом Крисом Кунсом из Делавэра и республиканцем Робом Портманом из Огайо, оба члены комитета по международным отношениям.

Участие Ирана вызывает все большее беспокойство американских чиновников, которые призвали Тегеран прекратить поставки беспилотников в россию.

«Доказательства того, что Иран помогает россии вести войну против Украины, очевидны и публичны», — заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на прошлой неделе.

россия использовала иранские беспилотники для нацеливания на украинскую инфраструктуру, включая энергоснабжение.

Страны Большой семерки согласились официально координировать помощь в ремонте, восстановлении и защите энергетической и водной инфраструктуры Украины.

Напомним

В прошлом месяце Салливан заявил, что россия является «значительным и серьезно опасным противником». «Не только для Соединенных Штатов, но и для мира, стремящегося к миру и стабильности».

Другие высокопоставленные чиновники США неоднократно посещали Украину, в частности госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Первая леди Джилл Байден провела там часть Дня матери в мае.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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