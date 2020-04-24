Зеленский внес изменения в указ времен Ющенко о представителях в советах управляющих МВФ и Всемирного банка

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в статью 1 указа Президента Украины от 19 декабря 2005 года №1809 "Об обеспечении представительства Украины в советах управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка". Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ Президента №156/2020 от 24 апреля.