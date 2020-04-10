У травні Україна отримає від Світового банку 50 млн доларів на підтримку населення через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Світовий банк виділить Україні 150 млн доларів, зокрема, 50 млн доларів виділять вже у травні на підтримку вразливих верств населення у період епідемії коронавірусу. Про це на зустрічі у Києві домовилися представники уряду та Світового банку, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Україна отримає додаткові кошти від Світового банку в розмірі 150 мільйонів доларів, зокрема, 50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств населення у період епідемії COVID-19 та 100 мільйонів доларів для поліпшення рівня соціального захисту загалом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже в травні цього року Україна отримає 50 мільйонів доларів для посилення соціальної підтримки населення під час заходів, спрямованих на подолання пандемії COVID-19. Ці кошти будуть направлені на виплати пенсіонерам, отримувачам соціальної допомоги у зв’язку з інвалідністю. Також за рахунок цих коштів на час карантину буде підвищено розмір субсидії і знято обмеження на призначення цього виду підтримки тим, хто через карантин втратив роботу.
“При цьому передбачається розширення програми допомоги малозабезпеченим сім’ям з метою сприяння всебічному та справедливому охопленню вразливих верств населення, здійснення заходів для зниження залежності одержувачів від соціальних виплат, підвищення адресності програми житлових субсидій шляхом посилення контролю за правильністю їх надання та інші заходи, покликані забезпечити ефективність соціальної підтримки та покращення якості життя населення”, — додали в уряді.
Нагадаємо, у звіті Світового банку йдеться, що COVID-19 спричинить за собою скорочення ВВП України в 2020 році на 3,5%.