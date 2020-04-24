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Зеленський вніс зміни до указу часів Ющенка про представників у радах керуючих МВФ і Світового банку

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до статті 1 указу Президента України від 19 грудня 2005 року №1809 "Про забезпечення представництва України в радах керуючих Міжнародного валютного фонду та Світового банку". Про це повідомляє УНН із посиланням на указ Президента №156/2020 від 24 квітня.

"Внести до статті 1 Указу Президента України від 19 грудня 2005 року №1809 "Про забезпечення представництва України в радах керуючих Міжнародного валютного фонду та Світового банку" (зі змінами, внесеними Указами від 15 лютого 2012 року № 98, від 23 серпня 2012 року №485) такі зміни:

1) в абзаці четвертому слова "Перший віце-прем'єр-міністр України" замінити словами "Міністр фінансів України";
2) в абзаці п'ятому слова "Міністр економічного розвитку і торгівлі України" замінити словами "Міністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України", - йдеться в указі.

Зазначимо, що указ Президента України №1809 "Про забезпечення представництва України в радах керуючих Міжнародного валютного фонду та Світового банку" підписав Віктор Ющенко 19 грудня 2005 року.

У 2012 році зміни в указ вносив і колишній президент України Віктор Янукович.

Нагадаємо, що у травні Україна отримає від Світового банку 50 млн доларів на підтримку населення через COVID-19.

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