Зеленський вніс зміни до указу часів Ющенка про представників у радах керуючих МВФ і Світового банку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до статті 1 указу Президента України від 19 грудня 2005 року №1809 "Про забезпечення представництва України в радах керуючих Міжнародного валютного фонду та Світового банку". Про це повідомляє УНН із посиланням на указ Президента №156/2020 від 24 квітня.
"Внести до статті 1 Указу Президента України від 19 грудня 2005 року №1809 "Про забезпечення представництва України в радах керуючих Міжнародного валютного фонду та Світового банку" (зі змінами, внесеними Указами від 15 лютого 2012 року № 98, від 23 серпня 2012 року №485) такі зміни:
1) в абзаці четвертому слова "Перший віце-прем'єр-міністр України" замінити словами "Міністр фінансів України";
2) в абзаці п'ятому слова "Міністр економічного розвитку і торгівлі України" замінити словами "Міністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України", - йдеться в указі.
Зазначимо, що указ Президента України №1809 "Про забезпечення представництва України в радах керуючих Міжнародного валютного фонду та Світового банку" підписав Віктор Ющенко 19 грудня 2005 року.
У 2012 році зміни в указ вносив і колишній президент України Віктор Янукович.
Нагадаємо, що у травні Україна отримає від Світового банку 50 млн доларів на підтримку населення через COVID-19.