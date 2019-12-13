Зеленский внес в Раду законопроект о создании Фонда развития предпринимательства

Законопроект №2589, поданный и определенный Президентом как неотложный, предлагает увеличить поступления в специальный фонд государственного бюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц и предусмотреть Министерству финансов Украины расходы в соответствующих объемах по новой бюджетной программе "Фонд развития предпринимательства".

Кроме того, законопроект имеет целью обеспечения доступного кредитования малого бизнеса в Украине.

Напомним, по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского в правительстве работают над созданием программы дешевых кредитов для открытия бизнеса.