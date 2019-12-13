Зеленський вніс в Раду законопроект про створення Фонду розвитку підприємництва
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроект щодо створення Фонду розвитку підприємництва за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Про це йдеться на сайті ВРУ, передає кореспондент УНН.
Законопроект №2589, поданий і визначений Президентом як невідкладний, пропонує збільшити надходження до спеціального фонду державного бюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та передбачити Міністерству фінансів України видатки у відповідних обсягах за новою бюджетною програмою "Фонд розвитку підприємництва".
Окрім того, законопроект має на меті забезпечення доступного кредитування малого бізнесу в Україні.
Нагадаємо, за ініціативою Президента України Володимира Зеленського в уряді працюють над створенням програми дешевих кредитів для відкриття бізнесу.