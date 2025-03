В Україні планують запустити програму дешевих кредитів для відкриття бізнесу

“За ініціативою Президента України уряд готує до старту потужний інструмент — програму з підтримки мікро- та малого підприємництва. Вона запрацює з 1 лютого 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

За словами Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, суть програми стимулювати появу нових підприємців та заохотити повертатись наших заробітчан додому й відкривати бізнес в Україні.

“Зараз напрацьовують всі необхідні рішення для запуску. Уже найближчим часом почнуть приймати заявки”, — йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр пояснив співвідношення відсоткових ставок:

— 5% річних — якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця;

— 7% річних — для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць (але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%);

— 9% річних — для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

“Для участі знадобиться бізнес-план, якщо ви плануєте бізнес з нуля. Якщо ж вже працюєте, то позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна”, — підкреслив Гончарук.

За його словами, стартапи зможуть брати участь лише від початку своєї діяльності, а діючий бізнес лише той, що працює мінімум 12 місяців. При цьому, сам учасник інвестує 20% власних коштів від усіх витрат.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України сьогодні ухвалив постанову про затвердження порядку надання кредитів для купівлі землі для малих фермерів.

