В Україні планують запустити програму дешевих кредитів для відкриття бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. За ініціативою Президента України Володимира Зеленського в уряді працюють над створенням програми дешевих кредитів для відкриття бізнесу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
“За ініціативою Президента України уряд готує до старту потужний інструмент — програму з підтримки мікро- та малого підприємництва. Вона запрацює з 1 лютого 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
За словами Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, суть програми стимулювати появу нових підприємців та заохотити повертатись наших заробітчан додому й відкривати бізнес в Україні.
“Зараз напрацьовують всі необхідні рішення для запуску. Уже найближчим часом почнуть приймати заявки”, — йдеться у повідомленні.
Прем’єр-міністр пояснив співвідношення відсоткових ставок:
— 5% річних — якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця;
— 7% річних — для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць (але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%);
— 9% річних — для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.
“Для участі знадобиться бізнес-план, якщо ви плануєте бізнес з нуля. Якщо ж вже працюєте, то позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна”, — підкреслив Гончарук.
За його словами, стартапи зможуть брати участь лише від початку своєї діяльності, а діючий бізнес лише той, що працює мінімум 12 місяців. При цьому, сам учасник інвестує 20% власних коштів від усіх витрат.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України сьогодні ухвалив постанову про затвердження порядку надання кредитів для купівлі землі для малих фермерів.
За ініціативою Президента України Володимира Зеленського @zelenskiy_official Уряд готує до старту потужний інструмент — програму з підтримки мікро- та малого підприємництва. Вона запрацює з 1 лютого 2020 року. ⠀ Її суть дуже проста — стимулювати появу нових підприємців та заохотити повертатись наших заробітчан додому й відкривати бізнес тут. ⠀ Перший етап — доступне кредитування. Обсяг кредиту — 1,5 млн грн на 5 років: ⠀ ✔ 5% річних, якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця; ⠀ ✔ 7% річних для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць (але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%!); ⠀ ✔ 9% річних для бізнесу з виручкою до 50 млн грн. ⠀ Для участі знадобиться бізнес-план, позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна. Стартапи зможуть брати участь лише від початку своєї діяльності, а діючий бізнес — лише той, що працює мінімум 12 місяців. ⠀ Сам учасник інвестує 20% власних коштів від усіх витрат. ⠀ Сфери діяльності — різні: енергетика, освіта, охорона здоров’я, транспорт, виробництво, спорт, розваги чи будь-які інші послуги. Абсолютно кожен українець має право на підтримку від держави! ⠀ Заявки будуть прийматись вже незабаром. Наразі можна залишити повідомлення про бажання взяти участь за посиланням: smeprogram.guf.gov.ua/ ⠀ Повертайтеся та залишайтеся! Країні потрібні нові робочі місця та успішні підприємці! ⠀ Більше інформації вже незабаром!