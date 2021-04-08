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Зеленский высказался об убийстве солдата на Донбассе: заявил, что едет на места эскалации

Зеленский высказался об убийстве солдата на Донбассе: заявил, что едет на места эскалации

Киев  •  УНН

 • 20945 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский сообщил, что отправляется на места военной эскалации на востоке Украины, высказался и о гибели военного в зоне ООС 8 апреля, передает УНН.

Цитата:

"Я как Верховный Главнокомандующий хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена на Донбассе. Едем к местам эскалации. Светлая память 23-летнему солдату, которого застрелили прошлой ночью. Украине нужен мир, и она сделает все для этого", - написал Глава государства.

Детали

Пресс-служба Главы государства ранее сообщила, что Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения на востоке Украины 8 апреля начал рабочую поездку на Донбасс.

Отмечается, что Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников.

Справка

Пресс-центр ООС сообщил, что на 7:00 8 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

В частности, неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

По данным командования ВМС ВС Украины, в результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил погиб морской пехотинец матрос Денис Юшко.

As the Supreme Commander-in-Chief, I want to be with our soldiers in the tough times in #Donbas. Going to the locations of the escalation. R.I.P. to the 23-year-old soldier who was shot last night. Ukraine needs peace and will do everything for this

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2021

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