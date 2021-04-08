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Зеленський висловився щодо вбивства солдата на Донбасі: заявив, що їде на місця ескалації

Київ • УНН

 • 20954 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський повідомив, що вирушає на місця військової ескалації на сході України, висловився і щодо загибелі військового в зоні ООС 8 квітня, передає УНН.

Цитата:

“Я як Верховний Головнокомандувач хочу бути з нашими солдатами у важкі часи на Донбасі. Їдемо до місць ескалації. Світла пам'ять 23-річному солдату, якого застрелили минулої ночі. Україні потрібен мир, і вона зробить все для цього”, - написав Глава держави.

Деталі

Пресслужба Глави держави раніше повідомила, що Президент України Володимир Зеленський на тлі загострення на сході України 8 квітня розпочав робочу поїздку на Донбас.

Зазначається, що Зеленський їде на Донбас як Верховний Головнокомандувач, щоб поспілкуватися з військовими та підтримати бойовий дух захисників.

Довідково

Пресцентр ООС повідомив, що станом на 7 годину ранку, 8 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.

За даними Командування ВМС ЗС України, внаслідок ворожого обстрілу в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув морський піхотинець матрос Денис Юшко.

As the Supreme Commander-in-Chief, I want to be with our soldiers in the tough times in #Donbas. Going to the locations of the escalation. R.I.P. to the 23-year-old soldier who was shot last night. Ukraine needs peace and will do everything for this

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2021

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