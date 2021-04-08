Зеленський висловився щодо вбивства солдата на Донбасі: заявив, що їде на місця ескалації
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський повідомив, що вирушає на місця військової ескалації на сході України, висловився і щодо загибелі військового в зоні ООС 8 квітня, передає УНН.
Цитата:
“Я як Верховний Головнокомандувач хочу бути з нашими солдатами у важкі часи на Донбасі. Їдемо до місць ескалації. Світла пам'ять 23-річному солдату, якого застрелили минулої ночі. Україні потрібен мир, і вона зробить все для цього”, - написав Глава держави.
Деталі
Пресслужба Глави держави раніше повідомила, що Президент України Володимир Зеленський на тлі загострення на сході України 8 квітня розпочав робочу поїздку на Донбас.
Зазначається, що Зеленський їде на Донбас як Верховний Головнокомандувач, щоб поспілкуватися з військовими та підтримати бойовий дух захисників.
Довідково
Пресцентр ООС повідомив, що станом на 7 годину ранку, 8 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Зокрема, неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.
За даними Командування ВМС ЗС України, внаслідок ворожого обстрілу в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув морський піхотинець матрос Денис Юшко.
As the Supreme Commander-in-Chief, I want to be with our soldiers in the tough times in #Donbas. Going to the locations of the escalation. R.I.P. to the 23-year-old soldier who was shot last night. Ukraine needs peace and will do everything for this— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2021