Зеленский: верю, что мы освободим Крым от оккупации

"Сегодня - 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Сейчас они снова стали жертвами репрессий - как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму. Я верю, что мы освободим родину кырымлы от оккупации. Мы сделаем это вместе!" - написал Зеленский в Twitter.

Напомним, память жертв геноцида крымскотатарского народа чествуют сегодня в Украине.

Как сообщал УНН, в канадском Эдмонтоне 18 мая поднимут крымскотатарский флаг.