У канадському Едмонтоні сьогодні піднімуть кримськотатарський прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Вшановуючи 75-ту річницю депортації кримських татар, мерія Едмонтона - столиці канадської провінції Альберта – сьогодні підніме кримськотатарський прапор. Про це повідомляє Посольство України у Канаді, передає УНН.
Почесними гостями церемонії, яка розпочнеться о 14:00 за місцевим часом, будуть лідери кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та Ахтем Чийгоз. Після церемонії центральними вулицями Едмонтона пройде хода “Human Rights Walk” на підтримку українських політв’язнів. Урочистості організовані Посольством України у Канаді, Генконсулством України в Едмонтоні, мерією міста та місцевою українською громадою.
“Це сильний і цінний урок людяності і співчуття у гірких історичних спогаді. Але це також і гучний голос на знак підтримки кримських татар сьогодні, коли російський окупант знову намагається видавити їх з дому. Це підтримка татарам і підтримка Україні!” - зазначив посол України у Канаді Андрій Шевченко.
Кримськотатарський день в Едмонтоні завершиться фотовиставкою Зареми Ялибойлю “Людські обличчя депортації. Трагедія кримських татар 75 років поспіль” та показом фільму Ахтема Сеітаблаєва “Чужа молитва”.
Едмонтон продовжує традицію, започатковану Посольством України у Канаді: у 2017 році до Дня депортації кримськотатарський прапор піднімала Оттава, у 2018 — Торонто.
Нагадаємо, пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу вшановують сьогодні в Україні.